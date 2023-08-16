В Краснодаре началась реставрация фасада Дома купцов Аведовых

В Краснодаре началась реставрация Дома купцов Аведовых, расположенного на улице Гимназическая, 61. Проект обновления памятника архитектуры был разработан в 2022 году. Специалисты проанализировали состояние здания и провели большую исследовательскую работу, прежде чем приступить к работам.

«Дому Аведовых уже более 100 лет, поэтому для его сохранения важно своевременно проводить ремонт и реставрацию. Восстановлением памятника архитектуры занимается специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию. Работы контролирует краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия», – рассказал вице- губернатор Кубани Роман Лузинов.

На памятнике культурного наследия обновят штукатурную отделку и восстановят лепной декор лицевого фасада. Все утраченные элементы будут воссозданы по материалам иконографии и сохранившимся аналогам. На новые, но аналогичные историческим заменят оконные и дверные группы, а также кованый декор балконов.

Дом Аведовых является образцом раннего периода стиля «модерн». В 1918 здесь квартировалась семья начальника штаба Добровольческой армии генерал-лейтенанта Антона Деникина. В годы войны здание сильно пострадало от пожара. В послевоенное время его восстановили и отдали Краснодарской телефонной сети. Сейчас тут располагается офис телекоммуникационной компании.