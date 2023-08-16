На Кубани обанкротился завод, выпускавший в годы войны бронепоезда

Сотрудники завода в годы войны на собственные средства собрали бронепоезд. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завод «Красный молот» в Тихорецке признали банкротом. В ближайшие четыре месяца предприятием будет руководить новый конкурсный управляющий, сообщает «Ъ-Черноморье».

«Банкротные процедуры были инициированы еще в 2019 году физическим лицом. В 2021 году суд ввел на заводе наблюдение. По состоянию на начало августа текущего года размер непогашенной кредиторской задолженности составил 85,6 млн руб. Как следует из материалов дела, кадастровая стоимость имущественного комплекса предприятия, состоящего из цехов, складов и гаражей, превышает 158 млн руб»,- уточняет издание.

В годы Великой Отечественной войны на заводе производили бронепоезда. На время оккупации сотрудники завода и производственные мощности были эвакуированы в Тбилиси. В конце прошлого века здесь освоили производство автопоездов с прицепами-цистернами и оборудование для нефтеперерабатывающих заводов.