В Адыгее в реке Белой утонул 15-летний подросток

Следователи проводят проверку после утопления несовершеннолетнего. Фото: пресс-службы СУ СК России по Адыгее.

В Майкопском районе Адыгее утонул 15-летний мальчик. Трагедия произошла днем 13 августа на берегу реки Белая в поселке Тульский, где отдыхала компания подростков.

«Во время купания несовершеннолетний спрыгнул с берега высотой около 3-4 метров в воду, но не смог выплыть и его унесло течением реки. Тело подростка было обнаружено спустя два дня местными жителями ниже по течению реки на берегу», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

Республиканский следственный комитет проводит проверку по факту смерти подростка. Следователи должны установить обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.