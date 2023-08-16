На Кубани перед началом учебного года проверят 1,5 тысячи школьных автобусов

С нового учебного года подвозить учеников будут почти 1,5 тысячи школьных автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае перед началом учебного года проверят все школьные автобусы. На Кубани в подвозе 72,7 тысячи учащихся к 713 образовательным организациям и обратно задействованы 1,5 тысячи транспортных средств. Треть автобусов уже проверена на соответствие нормам.

«Вопросам безопасности детей и профилактике правонарушений важно уделять внимание не только 1 сентября. Нужна системная совместная работа. В новом учебном году в крае будут курсировать почти 1,5 тысячи школьных автобусов. Прошу ГИБДД проверить техническое состояние транспорта и безопасность маршрутов», – поручил Вениамин Кондратьев.

С 2016 года школьный автопарк был обновлен на 90%. Сейчас к обслуживанию школьных маршрутов допускают только оснащенные машины. Автобусы должны быть оборудованы тахографом, устройством «Эра-глонасс», навигационным оборудованием и кнопками вызова водителя в каждом ряду сидений.