Кубань передала в Херсонскую область оборудование для пожарных

Краснодарский край передал Геническу оборудование для пожарных. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Кубань передала пожарным города Геническа оборудование. В партию необходимого для восстановления полноценной работоспособности пожарной охраны вошло более 400 наименований. Мотопомпы для откачки воды, пенообразователи, бензогенераторы, спецодежду и многое другое в Херсонскую область отвез министр ГО и ЧС Кубани Сергей Штриков.

«Все имущество по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева приобрели в рамках помощи жителям Херсонской области», – рассказал Сергей Штриков.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко поблагодарил кубанцев за поддержку. Недавно созданная в области пожарно-спасательная служба благодаря помощи экипирована практически полностью.