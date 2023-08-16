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НовостиОбщество16 августа 2023 19:26

Кубань передала в Херсонскую область оборудование для пожарных

Партия необходимого для восстановления полноценной работоспособности пожарной охраны превысила 400 наименований
Евгения ХАЛИКОВА
Краснодарский край передал Геническу оборудование для пожарных. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Краснодарский край передал Геническу оборудование для пожарных. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Кубань передала пожарным города Геническа оборудование. В партию необходимого для восстановления полноценной работоспособности пожарной охраны вошло более 400 наименований. Мотопомпы для откачки воды, пенообразователи, бензогенераторы, спецодежду и многое другое в Херсонскую область отвез министр ГО и ЧС Кубани Сергей Штриков.

«Все имущество по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева приобрели в рамках помощи жителям Херсонской области», – рассказал Сергей Штриков.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко поблагодарил кубанцев за поддержку. Недавно созданная в области пожарно-спасательная служба благодаря помощи экипирована практически полностью.