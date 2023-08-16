В Сочи машина скорой помощи сбила пешехода и перевернулась в кювете

В настоящее время проводится проверка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи машина скорой помощи попала в аварию из-за невнимательной женщины-пешехода. Врачи везли тяжелого пациента с травмой головы в четвертую городскую больницу. На неотложке были включены все необходимые в таких случаях звуковое и световые спецсигналы.

«В поселке Вардане Лазаревского района Сочи 65-летняя женщина стала переходить дорогу, игнорируя световые и звуковые сигналы автомобиля скорой помощи. Пытаясь уйти от столкновения, водитель спецтранспорта резко вывернул руль, потерял управление, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет», - рассказали в Госавтоинспекции Сочи.

В результате аварии женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу. Медэвакуацию больного с ЧМТ продолжила другая бригада скорой помощи. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.