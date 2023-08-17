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НовостиОбщество17 августа 2023 4:56

Что произошло в ночь на 17 августа в Краснодарском крае

На Кубани засуха погубила часть урожая
Мария ЧАЛАЯ
Последние новости в Краснодарском крае на утро 17 августа

Последние новости в Краснодарском крае на утро 17 августа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани засуха погубила часть урожая. Больше всего на полях фермеров Динского и Крымского районов пострадали посевы сахарной свеклы, кукурузы и сои.

«Это проявляется в виде пожелтения и засыхания листьев, потери тургора. Также замедления роста корнеплодов, ускоренного налива и созревания зерна», - сообщили кубанские агрономы.

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