Изнурительная жара до 38 градусов ожидается на Кубани 17 августа

Дожди в регион придут только к концу месяца

Синоптики отмечают, что над Краснодарским краем продолжает властвовать обширный антициклон, наполненный жаркими и сухими воздушными массами. Столбики термометров будут держаться на изнурительно жарких отметках, дождей в ближайшие дни в регионе по-прежнему не ожидается.

«Обширный антициклон продолжит ограждать территорию Кубани от нашествия дождевых облаков и подарит жителям региона еще один солнечный, сухой и очень жаркий день», - сообщил ведущий метеоролог «Фобос» Михаил Леус.

Воздух днем на Кубани прогреется до +38 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что около нормы. В пятницу, 18 августа, без осадков, днем до +36 градусов.