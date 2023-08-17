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НовостиОбщество17 августа 2023 5:19

Изнурительная жара до 38 градусов ожидается на Кубани 17 августа

В ближайшие дни дождей в регионе не ожидается
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Дожди в регион придут только к концу месяца

Дожди в регион придут только к концу месяца

Синоптики отмечают, что над Краснодарским краем продолжает властвовать обширный антициклон, наполненный жаркими и сухими воздушными массами. Столбики термометров будут держаться на изнурительно жарких отметках, дождей в ближайшие дни в регионе по-прежнему не ожидается.

«Обширный антициклон продолжит ограждать территорию Кубани от нашествия дождевых облаков и подарит жителям региона еще один солнечный, сухой и очень жаркий день», - сообщил ведущий метеоролог «Фобос» Михаил Леус.

Воздух днем на Кубани прогреется до +38 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что около нормы. В пятницу, 18 августа, без осадков, днем до +36 градусов.