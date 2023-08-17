Повара-садиста из Краснодарского края заключили под стражу на Камчатке

Расследование продолжается

41-летнему ранее неоднократно судимому мужчине, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

«Следствие продолжается, по делу проводятся следственные и иные процессуальные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступления, - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщалось, 15 августа повар-садист избил девушку за то, что она попросила не появляться на работе в нетрезвом виде. Как удалось выяснить «КП»-Кубань», садист оказался родом из Краснодарского края: родился в Лабинске, спустя время уехал жить на Камчатку, в поселок Сокоч Елизовского района.