Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре полицейского подозревают во взятках от коллег. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

33-летний сотрудник полиции руководил отделом криптографической защиты информации ЦИТС и ЗИ ГУ МВД России по региону. Правоохранитель решил получать от инспекторов ДПС ОБ ДПС УМВД России по Краснодару взятки. Зная о том, что сотрудники ДПС работают с федеральными информационными системами, он потребовал каждый месяц перечислять ему по две тысячи рублей. Деньги передавали девять сотрудников.

«Фигурант обеспечивал бесперебойную работу информационных систем на устройствах, используемых инспекторами ДПС. О противоправных действиях фигуранта полицейские сообщили в краевое СУ СК России», – сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

С января 2022 по февраль 2023 года начальник отдела получил более 200 тысяч рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД РФ по краю.

Сейчас следователи продолжают расследование уголовного дела. В том числе выясняются другие возможные случаи получения взяток подозреваемым.