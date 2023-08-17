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НовостиОбщество17 августа 2023 6:50

Дополнительные выборы депутатов Горсобрания Сочи пройдут 9 и 10 сентября

Во всех районах Сочи во время выборов депутатов будет работать 151 избирательный участок
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
До конца августа во всех образовательных организациях проведут проверки систем обеспечения безопасности.

До конца августа во всех образовательных организациях проведут проверки систем обеспечения безопасности.

В сентябре в Сочи ожидается два важных события, связанных с массовым пребыванием людей. В День знаний дети вместе с родителями придут на торжественные линейки в школы, а 9 и 10 сентября на курорте состоятся дополнительные выборы депутатов Горсобрания Сочи.

"На координационном совещании по обеспечению правопорядка, АТК и Оперштаба антитеррористической комиссии под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева обсудили с руководителями силовых структур и правоохранительных органов дополнительные меры безопасности", - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

До конца августа во всех образовательных организациях проведут проверки систем обеспечения безопасности, дополнительный инструктаж педагогического состава. Обновят и дорожную разметку у входных групп. Первого сентября возле каждой школы выставят экипажи полицейских.

"Отмечу, что усиленные меры безопасности не должны повлиять на праздничное настроение наших школьников и их родных. В каждом учреждении готовятся торжественные линейки, а в городских парках — программы для малышей и старшеклассников", - отметил Алексей Копайгородский.

Спустя неделю, на дополнительных выборах депутатов во всех районах города будет работать 151 избирательный участок. Они практически готовы к проведению голосования и соответствуют требованиям безопасности.

"Сделаем все необходимое, чтобы создать комфортные условия для сочинцев, избирающих депутатов в своих округах 9 и 10 сентября", - заключил мэр Сочи.