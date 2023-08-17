Дополнительные выборы депутатов Горсобрания Сочи пройдут 9 и 10 сентября

До конца августа во всех образовательных организациях проведут проверки систем обеспечения безопасности.

В сентябре в Сочи ожидается два важных события, связанных с массовым пребыванием людей. В День знаний дети вместе с родителями придут на торжественные линейки в школы, а 9 и 10 сентября на курорте состоятся дополнительные выборы депутатов Горсобрания Сочи.

"На координационном совещании по обеспечению правопорядка, АТК и Оперштаба антитеррористической комиссии под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева обсудили с руководителями силовых структур и правоохранительных органов дополнительные меры безопасности", - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

До конца августа во всех образовательных организациях проведут проверки систем обеспечения безопасности, дополнительный инструктаж педагогического состава. Обновят и дорожную разметку у входных групп. Первого сентября возле каждой школы выставят экипажи полицейских.

"Отмечу, что усиленные меры безопасности не должны повлиять на праздничное настроение наших школьников и их родных. В каждом учреждении готовятся торжественные линейки, а в городских парках — программы для малышей и старшеклассников", - отметил Алексей Копайгородский.

Спустя неделю, на дополнительных выборах депутатов во всех районах города будет работать 151 избирательный участок. Они практически готовы к проведению голосования и соответствуют требованиям безопасности.

"Сделаем все необходимое, чтобы создать комфортные условия для сочинцев, избирающих депутатов в своих округах 9 и 10 сентября", - заключил мэр Сочи.