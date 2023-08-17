В Новознаменском жилом районе Краснодара достроили школу Фото: пресс-служба городской администрации

В Новознаменском жилом районе Краснодара достроили школу. Учреждение примет 1 сентября 158 учеников, в том числе 96 первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Школа по улице Демидовской рассчитана на 300 мест. Здание площадью 10 189 кв. метров. находится на участке в 13 663 кв. метров. Для начальных классов в учреждении подготовили трехэтажный блок.

В новой школе оборудовали актовый зал на 200 мест, столовую на 150 мест и спортзал. На прилегающей территории находятся площадки для волейбола, баскетбола, гимнастики и других видов спорта.

«Подрядчик исполнил свои обязательства в срок. Теперь дети смогут получать знания в новой комфортной школе, которая расположена в непосредственной близости от их домов», – отметил директор городского департамента строительства Иван Горобец.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что дорогу к школе и детсаду в Новознаменском жилом районе Краснодара построят до 1 сентября.