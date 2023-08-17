Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 8:30

Около 2000 предприятий пользуются сервисом РНКБ для приема платежей с помощью смартфона

Для расчетов с покупателями нужен только смартфон на платформе Android с поддержкой NFC и подключением к сети Интернет
Фото: банк РНКБ

Фото: банк РНКБ

За последние три месяца более 1000 предприятий в Республике Крым, г. Севастополе и Краснодарском крае подключили новый сервис "SoftPOS от РНКБ", который позволяет использовать смартфон в качестве платежного терминала. Установка дополнительного оборудования не требуется - для расчетов с покупателями нужен только смартфон на платформе Android с поддержкой NFC и подключением к сети Интернет.

На сегодняшний день уже около двух тысяч предприятий успешно используют в работе сервис входящего в Группу ВТБ банка РНКБ. Благодаря этому можно принимать оплату за товары или услуги при помощи бесконтактных карт, смартфона с приложением MirPay, а также по QR-коду в рамках системы быстрых платежей. Таким образом, можно выбрать оптимальный для клиента способ оплаты. При этом чек отправляется на электронную почту клиента или сканируется по QR-коду с телефона продавца.

Вся необходимая для предприятия отчетность - чеки, выписки по операциям, графики, статистики оплат и прочее - отображаются в личном кабинете владельца предприятия.

- Популярность этого сервиса растет, поскольку он позволяет экономить средства на приобретение или аренду оборудования и на его обслуживании, а также предлагать покупателям оптимальный для них способ оплаты, - говорит заместитель председателя Правления РНКБ Николай Билан. – Подключить этот сервис могут не только новые, но и наши действующие клиенты.

Подробнее ознакомиться с условиями и подать заявку на подключение сервиса можно на официальном сайте банка.

Реклама16+РНКБ Банк (ПАО) LjN8KcMgk