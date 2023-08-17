В Геленджике мать и дочь незаконно продавали алкоголь из багажника машины Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Геленджике мать и дочь незаконно продавали алкоголь из багажника машины. Полицейские изъяли 254 литра контрафактной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Все происходило в селе Кабардинка. Так, 53-летняя мать и ее 25-летняя дочь остановились на иномарке в районе центрального рынка. Открыв багажник и разложив бутылки, они продавали напитки без лицензии.

Женщины предлагали покупателям чачу, вино и ликер. За продукцию они просили от 250 до 300 рублей за полтора литра.

«В отношении местных жительниц составлены административные материалы по ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ, санкции которой предусматривают административный штраф до 50 тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции», – уточнили в пресс-службе краевого управления МВД.