На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 202 машины Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 202 машины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

На накопительной парковке находится 194 грузовика и восемь автобусов с 200 пассажирами. Водителям и пассажирам помогают два волонтера.

«За сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 319 машин. Это 278 грузовиков и 41 автобус. Паромы «Лаврентий», «Мария» и «Керченский-2» переправили через пролив 1636 пассажиров», – уточнили в оперативном штабе Краснодарского края.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября.

Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.