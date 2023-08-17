Газета «Краснодарские известия» отмечает 33-летие Фото: «Краснодарские известия»

Газета «Краснодарские известия» отмечает 33-летие. Первый номер издания вышел 17 августа 1990 года.

Издание «Краснодарские известия» учредила администрация города. Главным редактором назначили Вячеслава Смеюху. Тираж первого номера составил 10 тысяч экземпляров. А всего в 1990 году вышло 20 номеров газеты.

За все время в газете работали такие известные журналисты, как Вячеслав Смеюха, Елена Крылова, Андрей Благодыренко, Наталья Тованчева, Евгений Хомутов, Валентина Артюхина, Виктор Жиляков, Иван и Светлана Журавлевы и другие.

«Краснодарские известия» – официальная газета, после публикации в которой вступают в силу муниципальные нормативно-правовые акты. Издание выходит по вторникам, четвергам и субботам. Тираж ежедневной газеты достигает 13 150 экземпляров, а «толстушки» — более 22 тысяч.

Охват аудитории в социальных сетях превышает 3 млн пользователей.

Команда «Краснодарских извести» имеет множество наград региональных и всероссийских конкурсов. В 2023 году редакция получила диплом в номинации «10 лучших онлайн-моделей российской прессы». Кроме того, издание отметили на краевом конкурсе «Золотое перо».