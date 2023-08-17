Экстренное предупреждение по сильной жаре объявлено на Кубани Фото из архива КП

Экстренное предупреждение по сильной жаре объявлено на Кубани. Столбики термометров поднимутся до +37 градусов 18 и 19 августа.

«Во второй половине дня и вечером 18 и 19 августа на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри ожидается сильная жара +37 градусов», – сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Жителей и туристов просят соблюдать правила безопасности. В жаркую погоду следует надевать светлую легкую одежду с головным убором и чаще находиться в тени. Кроме того, не рекомендуется пить алкоголь.

Спасатели напоминают о том, что в период высокой пожароопасности нельзя пользоваться огнем около сухой травы и поваленных деревьев. Разводить костер следует только на открытых площадках.

Окурки и спички необходимо полностью гасить в песке, глине, воде или подручных металлических или стеклянных сосудах или емкостях.