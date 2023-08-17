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НовостиОбщество17 августа 2023 9:18

Экстренное предупреждение по сильной жаре объявлено на Кубани

На Кубани 18 и 19 августа столбики термометров поднимутся до +37 градусов
Светлана ОВДЕЙ
Экстренное предупреждение по сильной жаре объявлено на Кубани Фото из архива КП

Экстренное предупреждение по сильной жаре объявлено на Кубани Фото из архива КП

Экстренное предупреждение по сильной жаре объявлено на Кубани. Столбики термометров поднимутся до +37 градусов 18 и 19 августа.

«Во второй половине дня и вечером 18 и 19 августа на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри ожидается сильная жара +37 градусов», – сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Жителей и туристов просят соблюдать правила безопасности. В жаркую погоду следует надевать светлую легкую одежду с головным убором и чаще находиться в тени. Кроме того, не рекомендуется пить алкоголь.

Спасатели напоминают о том, что в период высокой пожароопасности нельзя пользоваться огнем около сухой травы и поваленных деревьев. Разводить костер следует только на открытых площадках.

Окурки и спички необходимо полностью гасить в песке, глине, воде или подручных металлических или стеклянных сосудах или емкостях.