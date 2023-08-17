Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в летней оздоровительной кампании поучаствовало более 26 тысяч молодых казаков. Для ребят проводят спортивные и культурные акции, экскурсии. Также организуют отдых в лагерях.

«Особое внимание наставники уделяют допризывной подготовке. Ребят учат верховой езде, готовят к сдаче нормативов ГТО. В военно-спортивных клубах войска провели более 800 мероприятий. С том числе устраивают турпоходы, слеты, тематические смены», - сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Уточняется, что в молодежных полевых сборах задействовали и участников специальной военной операции. Бойцы ведут занятия по стрельбе из пневматической винтовки, военно-прикладным видам спорта и тактической медицине.