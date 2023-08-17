На Кубани двух девушек 17 и 18 лет осудят за нацистскую символику в соцсетях

По результатам проверки прокуратурой района в отношении обеих девушек возбуждены дела об административных правонарушениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Отрадненского района Кубани мониторила соцсети. Две выпускница одной из местных школ публиковали на своих личных страницах видео с нацистской символикой. На девушек 17 и 18 лет завели уголовные дела.

"По результатам проверки прокуратурой района в отношении обеих девушек возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистской организации". Все материалы же направлены в суд", - уточнили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Также правоохранителям предстоит проверить школу и родителей 17-летней девушки.