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НовостиПроисшествия17 августа 2023 9:53

На Кубани двух девушек 17 и 18 лет осудят за нацистскую символику в соцсетях

На выпускниц Кубани завели уголовные дела за нацистскую символику
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
По результатам проверки прокуратурой района в отношении обеих девушек возбуждены дела об административных правонарушениях

По результатам проверки прокуратурой района в отношении обеих девушек возбуждены дела об административных правонарушениях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Отрадненского района Кубани мониторила соцсети. Две выпускница одной из местных школ публиковали на своих личных страницах видео с нацистской символикой. На девушек 17 и 18 лет завели уголовные дела.

"По результатам проверки прокуратурой района в отношении обеих девушек возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистской организации". Все материалы же направлены в суд", - уточнили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Также правоохранителям предстоит проверить школу и родителей 17-летней девушки.