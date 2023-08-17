В Краснодаре перекроют улицу Ставропольскую Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодаре на улице Ставропольской перекроют дорогу. Проехать нельзя будет от КИМ до Вишняковой по четной стороне дороги из-за ремонта ливневой канализации.

«Улица Ставропольская является магистральной. По ней ежедневно проходит большой поток машин, общественного транспорта. Провалы устранят в максимально сжатые сроки, чтобы открыть улицу для полноценного движения как можно быстрее», - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Уточняется, что работы будут проводиться на протяжении 17 августа. Полосы проезжей части перекроют по мере необходимости.