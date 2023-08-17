Водитель превысил скорость и снес опору освещения Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 18-летний водитель легковушки устроил ДТП с двумя пострадавшими. Авария произошла 16 августа около 22:00 на проспекте Ленина в Туапсинском районе.

Водитель получил права полгода назад. В тот вечер молодой человек сел за руль ВАЗ 21101 превысил скорость и не справился с управлением.

«Водитель допустил съезд с проезжей части дороги и наезд на опору освещения», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате пострадали двое пассажиров - 22-летний парень и 16-летняя девушка. В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.