Суд признал мужчину виновным Фото из архива КП

Жителя Армавира осудили за взрыв дома и нападение на сожительницу с детьми. Мужчине назначили 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Все произошло в феврале 2023 года. В тот день подсудимый поссорился с сожительницей. После конфликта мужчина оборвал газовые шланги от котла отопления и газовой печи. Газ начал поступать в дом. А мужчина угрожал женщине взорвать дом вместе с ней и двумя детьми 3 и 12 лет.

«Сожительница стала оказывать сопротивление, подавляя которое мужчина нанес ей не менее двух ударов лезвием кухонного ножа в область жизненно-важных органов. Несмотря на это, раненой женщине удалось выбраться из дома вместе с детьми, и вызвать сотрудников полиции», – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Полицейские попытались утихомирить мужчину. Но во время задержания он поднес огонь к газу и взорвал дом. В результате пострадал один из полицейских. Сам дом серьезно разрушило.

Позже мужчину задержали и завели на него уголовное дело сразу по нескольким статьям. Во время расследования он находился под стражей.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», – сообщили в пресс-службе краевого управления СК РФ.