В селе Раздольное Сочи запустили сетевой природный газ в дома

Благодаря поручению президента России Владимира Путина в стране реализуется программа догазификации.

Сегодня в сочинском селе Раздольное запустили сетевой природной газ в дома. Благодаря поручению президента России Владимира Путина в стране реализуется программа догазификации, и Сочи — активный участник этого проекта.

На территории курорта расположено 85 населенных пунктов. Из них почти к 50-ти подведен природный газ. Еще 26 добавлено в Программу развития газоснабжения и газификации регионов России на 2021-2025 годы, что позволит более 7 тысячам домовладений подключиться к голубому топливу.

"Переход на природный газ, особенно в сельской местности, позволяет не только улучшать инфраструктурные условия для населения, но и сдерживать рост цен на жилищно-коммунальные услуги, решать многие бытовые и социальные вопросы", - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.