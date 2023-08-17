Кубань направила в Херсонскую область материалы для ремонта водопровода Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубань направила в Херсонскую область материалы для ремонта водопровода. Краевое министерство ТЭК и ЖКХ передало в Геническ более 11 км полиэтиленовых труб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Машины с гуманитарной помощью выехали в Геническ 17 августа. Оставшиеся материалы передадут в ближайшее время. Уточняется, что технику и материалы для ремонта закупают по запросам администрации Херсонской области.

«В этот раз направляем 160-милимметровые трубы, необходимые для системы водоснабжения», – сказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Краснодарский край передал в Херсонскую область оборудование для пожарных. Партия необходимого для пожарной охраны оборудования превысила 400 единиц.