На Кубани пройдет турслет приемных семей 18 августа Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани пройдет турслет приемных семей. Мероприятие пройдет 18 августа в Староминском районе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участниками туристического слета станут команды из 40 городов и районов края. В станице Староминской на базе парка культуры и отдыха им. 30-летия Победы соберутся более 200 подопечных детей и замещающих родителей. Для семей подготовили конкурсы и спортивные турниры. Участники посоревнуются в навыках в области туризма.

«Такие туристические слеты проходят уже более 10 лет. Они помогают распространять успешный опыт организации и проведения совместного досуга семьи», – отметили в министерстве труда и соцразвития Кубани.