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НовостиОбщество17 августа 2023 13:24

На Кубани пройдет турслет приемных семей 18 августа

Приемные семьи Кубани соберутся на турслете в Староминском районе
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани пройдет турслет приемных семей 18 августа Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани пройдет турслет приемных семей 18 августа Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани пройдет турслет приемных семей. Мероприятие пройдет 18 августа в Староминском районе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участниками туристического слета станут команды из 40 городов и районов края. В станице Староминской на базе парка культуры и отдыха им. 30-летия Победы соберутся более 200 подопечных детей и замещающих родителей. Для семей подготовили конкурсы и спортивные турниры. Участники посоревнуются в навыках в области туризма.

«Такие туристические слеты проходят уже более 10 лет. Они помогают распространять успешный опыт организации и проведения совместного досуга семьи», – отметили в министерстве труда и соцразвития Кубани.