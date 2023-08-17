Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+37°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 13:24

Глава минздрава Кубани прокомментировал ДТП со скорой в Сочи

Машина скорой помощи в Сочи перевернулась в кювет, пытаясь избежать столкновения с пешеходом
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи машина скорой помощи сбила пешехода

В Сочи машина скорой помощи сбила пешехода

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Глава минздрава Кубани прокомментировал ДТП со скорой в Сочи. Машина перевернулась в кювет вечером 16 августа в Якорной щели. Она ехала со включенными спецсигналами, когда на дорогу внезапно вышла женщина. Водитель пытался избежать столкновения, но не справился с управлением.

«Хотелось бы вновь обратить внимание пешеходов на то, что дорогу опасно перебегать впереди спецтранспорта со включенными сигналами. Это может привести к трагическим последствиям как для пешеходов, так и для персонала скорой помощи», - сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Уточняемся, что женщина– пешехода доставили в больницу. Бригада и пациент не пострадали.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Сочи машина скорой помощи сбила пешехода и перевернулась в кювет.