В Туапсе «Урал» вывозил грунт и упал с бетонной стены

Никто не пострадал Фото: пресс-служба ОМВД по Туапсинскому району

В Краснодарском крае «Урал» вывозил грунт и упал с бетонной стены. Все произошло 17 августа в 14:00 в Туапсе.

Известно, что 45-летний водитель вывозил на автомобиле «Урал» грунт из дома на улице Полетаева. В какой-то момент мужчина не справился с управлением. Грузовик съехал с дороги и упал с бетонной стены на улицу Кирова.

«В результате падения никто не пострадал», – сообщили в пресс-службе ОМВД по Туапсинскому району.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Туапсинском районе в ДТП пострадали 22-летний парень и 16-летняя девушка. 18-летний водитель не справился с управлением и снес опору освещения.