Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+37°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 августа 2023 13:35

В Туапсе «Урал» вывозил грунт и упал с бетонной стены

В МВД назвали причину падения «Урала» с бетонной стены в Туапсе
Светлана ОВДЕЙ
Никто не пострадал Фото: пресс-служба ОМВД по Туапсинскому району

Никто не пострадал Фото: пресс-служба ОМВД по Туапсинскому району

В Краснодарском крае «Урал» вывозил грунт и упал с бетонной стены. Все произошло 17 августа в 14:00 в Туапсе.

Известно, что 45-летний водитель вывозил на автомобиле «Урал» грунт из дома на улице Полетаева. В какой-то момент мужчина не справился с управлением. Грузовик съехал с дороги и упал с бетонной стены на улицу Кирова.

«В результате падения никто не пострадал», – сообщили в пресс-службе ОМВД по Туапсинскому району.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Туапсинском районе в ДТП пострадали 22-летний парень и 16-летняя девушка. 18-летний водитель не справился с управлением и снес опору освещения.