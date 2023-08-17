Митрополит Григорий встретился с участниками смены «Время добра» Фото: Кубанская митрополия

Митрополит Григорий посетил молодежный форум Краснодарского края «Регион 93». Участники пятой смены «Время добра» в Северском районе встретились с владыкой 16 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии.

На встрече собрались добровольцы муниципальных штабов #Мывместе, активисты волонтерских центров, потенциальные волонтеры Всемирного фестиваля молодежи 2024 года. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий осмотрел территорию лагеря в урочище Крымская и побеседовал с участниками смены.

Он отметил, что волонтерство, добровольчество необходимо и ощутимо в трудные времена. По словам владыки, волонтеры несут жертвенное служение, помогая в решении социальных проблем, поддерживают наших солдат, которые находятся в зоне СВО.

«Я надеюсь, что прихожане наших храмов, особенно молодые, тоже станут волонтерами и через добрые дела, через бескорыстную помощь обществу и прежде всего нуждающимся людям, будут свидетельствовать о своей вере. Сам Христос заповедовал быть в этом активными, творить дела милосердия», – сказал митрополит Григорий.

Все желающие задали владыке вопросы на разные темы – значимость в истории России мученической смерти императора Николая II и его семьи, преподавание основ православной культуры в средних школах, отношение Церкви к личности Ленина.

Кроме того, участники встречи интересовались, как отличить православное вероучение от проповеди сектантов в интернете, чем опасны для духовного здоровья человека ресурсы по нумерологии и эзотерике.

На встрече митрополит Григорий наградил епархиальной медалью святой великомученицы Екатерины II степени регионального координатора акции #Мывместе в Краснодарском крае Георгия Титова.