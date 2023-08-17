В Динском районе заложили храм в честь Казанской иконы Божией Матери Фото: Кубанская митрополия

В Динском районе заложили храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии. Закладку храма на территории женского монастыря иконы Божией Матери «Всецарица» совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Владыка посетил подворье женского монастыря 17 августа. Кроме того, он освятил кресты и купола строящегося храма-часовни в честь святого апостола Иакова. Закладку провели в мае 2023 года.

Митрополит отметил, что каждый храм является святыней. По его словам, их нужно воздвигать, как это делали предки, чтобы приходить в них, участвовать в Таинствах, освящаться, получать Божию благодать и слышать слово Божие.

«Давайте вместе испросим у Бога помощи и благословения на то, чтобы на этом месте на всех строителях, на всех добрых людях пребывала Его благодать, чтобы работа здесь шла без всякого рода препятствий, чтобы Господь Всемилостивый и Милосердный помог начать и завершить это дело», — сказал владыка.

Прочитав особые молитвы, митрополит Григорий и игуменья Неонилла заложили плиту в основание храма и полили освященным маслом. На плиту положили раствор, после чего фундамент окропили святой водой. Богослужебные песнопения монастырский хор исполнил молитвенным византийским распевом.