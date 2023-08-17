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НовостиОбщество17 августа 2023 14:19

Парк создают в Кореновске по нацпроекту

Второй этап создания парка в Кореновске завершат в 2023 году
Светлана ОВДЕЙ
Парк создают в Кореновске по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Парк создают в Кореновске по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Кореновске создают парк 75-летия Победы. Работы по улице Запорожской проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2022 году на территории выполнили первый этап работ. Подрядчик завершил демонтаж и планировку, завез и распределил грунт и подготовил основание для спортплощадки.

Второй этап работ запланирован в 2023 году.

«Рабочие делают тротуарные дорожки и устанавливают бордюры», – рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

В проекте парка учли детские площадки, малые архитектурные формы, уличное освещение и озеленение. Кром того, на общественной территории установят камеры видеонаблюдения.

Напомним, в 2023 году на Кубани по нацпроекту приводят в порядок 142 зеленые зоны – парки, скверы, набережные.