Пожар локализовали Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Анапе пожарные тушат сухую траву на площади 1,5 тысячи кв. метров. Возгорание произошло днем 17 августа в селе Цибанобалка.

«В 14:44 по прибытии к месту установлено, что произошло загорание сухой растительности на площади 300 кв. метров. В 16:00 площадь пожара достигла 1000 кв. метров», – сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

В 17:15 пожар локализовали на площади 1500 кв. метров. Всего в тушении возгорания задействовали 61 человека и 22 единицы техники.