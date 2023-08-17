ГК ТОЧНО дарит квартиру

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Планировали покупку недвижимости, но откладывали на потом? Время пришло.

Вы покупаете одну квартиру, а вторую можете получить в подарок!

Что нужно сделать, чтобы студия в перспективном самодостаточном микрорайоне с семейным парком, детскими садами, школой, поликлиникой, храмом, большим фитнес-центром в пешей доступности стала вашей?

С 1 августа до 20 декабря 2023 г. вы приобретаете квартиру в любом жилом комплексе ГК ТОЧНО и автоматически становитесь участником акции.

Розыгрыш состоится с 21 по 30 декабря 2023 г. Не упустите возможность получить подарок к Новому году.

Подробности узнавайте по телефону 8 (800) 50-50-300 или в офисе продаж ГК ТОЧНО по адресу ул. Мачуги, 108.

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Розыгрыш квартиры. ТОЧНО 10 лет

При покупке жилой недвижимости в период с 01.08.2023 г. по 20.12.2023 г. в ЖК "Патрики" (ООО СЗ «КапиталЪ»), ЖК "Родные Просторы", ЖК "Элегант", ЖК "Босфор", (ООО СЗ «ЮгСтройИмпериал»), ЖК "Белые Росы" (ООО СЗ «Южный»), ЖК "Сказка Град", ЖК "Абрикосово" (ООО «Империал Град»), ЖК "Стрижи" (ООО «Строй Бизнес Групп»), ЖК "Роялта" (ООО СЗ «Роялта»), ЖК "Высочество" (ООО СЗ «Высочество»), ЖК "Римские каникулы" (ООО «СЗ «Римские каникулы»), ЖК "Форт Адмирал" (ООО «Империал Коммерц»), ЖК "Цветной бульвар" (ООО СЗ «Северская»), проектные декларации Застройщиков - на сайте нашдом.рф в системе ЕИСЖС, разыгрывается квартира, площадью до 30 кв. м по адресу: г. Краснодар, п. Знаменский, ул. Светлая/ул.Природная в МКР «Родные просторы», Литер 6. Приз оплачивается за счёт Партнёра Акции – СЗ «ЮгСтройИмпериал» ИНН 2309137163.

Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не требует внесения платы за участие или платы за получение скидок, не является лотереей.

Розыгрыш состоится - в период с 21.12.2023 по 30.12.2023 г.

Организатор акции - ИП Варданян П.Г. (ИНН 231223243148).

Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону - 8 800 50 50 300 и на сайте https://tochno.life/.

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