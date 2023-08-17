Блог-тур «Путешествуй по России» финишировал в Крыму

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

В Крыму завершился проект «Путешествуй по России». В нём приняли участие 20 журналистов из федеральных СМИ и тревел-блогеров из разных регионов России. Менее чем за неделю они преодолели путь в 3 600 километров: посетили десятки мест для семейного отдыха, уникальные офисы Сбера, а также протестировали работу различных платежных сервисов.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Нам очень приятно, что команда блогеров и журналистов высоко оценила главные смыслы этого мероприятия. Ребята смогли познакомиться с огромным количеством исторических мест, а также работой Сбера в разных городах страны. И самое главное проект показал, что наш отечественный автотуризм имеет отличные перспективы для развития. Поддержка таких замечательных историй возможна в будущем по другим территориями нашей страны. В центре Сибири, на Горном Алтае мы запустили всесезонный курорт Манжерок. В будущем было бы интересно посмотреть нашу страну, проехать больше километров, познакомившись с большим количеством достопримечательностей. Я могу с полной уверенностью всем рекомендовать: путешествуйте по России, путешествуйте со Сбером!»

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Историю создания сберегательного дела представили участникам в Санкт-Петербурге. В Москве одной из ключевых точек маршрута стала штаб-квартира Сбера на Кутузовском проспекте. В Липецкой области увидели, как дышит огнём Змей Горыныч на «Кудыкиной горе». В Воронежской области участники посетили Дворцовый комплекс Ольденбургских, парк детского и семейного отдыха, а также ресторанные комплексы. В Ростовской побывали в ландшафтном парке «Лога». Финальными точками поездки стали крымские Ливадийский дворец-музей и курорт Mriya Resort & SPA.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Южные регионы становятся всё популярнее для автотуризма у жителей России. Многие едут семьёй, с коллегами, друзьями к морю и в горы через Ростовскую область, Калмыкию, Краснодарский край, Ставрополье и Республики Северного Кавказа. Мы комплексно помогаем в развитии индустрии гостеприимства: расширяем сеть банкоматов и цифровых платёжных решений, открываем офисы нового формата, предоставляем льготное финансирование на строительство отелей, а также внедряем отечественные технологии, сервисы и решения для Правительств регионов и бизнеса любого масштаба. Но также очень важно показывать и рассказывать об интересных локациях, где можно узнать историю страны, активно отдохнуть, попробовать уникальные блюда и посетить природные памятники и «места силы» разных народов нашей большой страны. И проект «Путешествуй по России» ещё раз это доказал».

В каждом регионе участникам проекта задавали вопросы по экскурсионным программам, а в конце пути на основе их ответов нейросеть Kandinsky 2.2 сгенерировала арт-композицию по мотивам поездки. Все этапы проекта собраны здесь.