В Краснодаре участок улицы Владислава Посадского станет пешеходным с 20 августа Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре участок улицы Владислава Посадского станет пешеходным с 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Для водителей откроют дорогу-дублер.

Пешеходным сделают участок от улицы Тихорецкой до дома № 22 по улице Владислава Посадского. На объездной дороге уложили асфальт, нанесли разметку и установили знаки. Отмечается, что перекрытый участок соединит части парка «Краснодар» и обеспечит свободный доступ к спортобъектам.

«Осталось частично доделать благоустройство и пешеходные дорожки. Получилась отличная объездная дорога с новыми тротуарами, парковками. Проехали по ней», – сказал глава города Евгений Наумов.

С 20 августа откроют дорогу-дублер участка улицы Владислава Посадского Фото: пресс-служба городской администрации

Работы завершат до 1 сентября. Кроме того, инвестор планирует продолжить асфальтирование дороги по улице Тихорецкой — до улицы Радужный бульвар в поселке Плодородный. Протяженность дороги – 2,77 км.

В этом районе специалисты реконструируют еще одну дорогу. Ее проложат по улице Владислава Посадского от улицы 40-летия Победы до улицы им. Героя Сарабеева. Работы на запланированных 500 метрах выполнили на 35%.

«В рамках реконструкции расширим улицу до трех полос, построим тротуар и парковку у строящегося детского сада», – отметил замглавы Краснодара Владимир Архипов.

Работы планируют завершить к 1 сентября.