В Сочи по просьбам жителей появится площадка для экстремальных видов спорта

В Сочи в микрорайоне Мацеста строят площадку для экстремальных видов спорта. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи в микрорайоне Мацеста появится площадку для экстремальных видов спорта. По просьбам местным жителей на площадке оборудуют рейлы, трамплины и элементы скольжения для выполнения трюков. Также здесь появится зона для отдыха.

«Это первая подобная площадка в микрорайоне Мацеста. Она будет многофункциональной. Совместно с жителями и активом ТОС мы выбрали подходящую территорию. Общая площадь нового спортивного объекта составит 800 квадратных метров», - рассказал глава Хостинского района Сочи Иван Савин.

Местная дети смогут кататься здесь на роликовых коньках, скейтах и трюковых велосипедах. Строительство площадки завершится в сентябре. Также по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского в микрорайоне благоустроят общественную территорию на Аллее Челтенхема. Рабочие обустроят пешеходную зону, парковки и установят парковую мебель для отдыха.