Москву и Адлер свяжет высокоскоростная железнодорожная магистраль

Путь из Москвы в Сочи займет около 10 часов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москву и Сочи свяжет новая высокоскоростная железнодорожная магистраль. О расширения железнодорожных высокоскоростных сеток заявил президент России Владимир Путин. В будущем путешествие на поезде из столицы страны в Адлер займет не более 10 часов.

«Для Сочи этот проект открывает большие перспективы по увеличению турпотока и, соответственно, экономики города. Жители России получат дополнительную возможность комфортно путешествовать на курорты Черноморского побережья наземным транспортом», - оценил перспективы мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Для нового проекта на берегу Черного коря построят высокоскоростную железнодорожную ветку. Также на территории города появится участок автомобильной дороги в обход Адлера. Все это будет способствовать дальнейшему развитию Сочи, как курорта.