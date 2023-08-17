Жительницы Абинского района смогут попасть на прием к краевым маммологам

В Абинском районе пройдет маммологическая акция. Фото: пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края.

В Абинском районе 18 августа онкологи Краснодарского клинического онкологического диспансера №1 проведут маммологическую акцию. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню исследования рака молочной железы. Это одно из наиболее частых видов онкологии у женщин.

«Для обследования женщин используется современный передвижной маммографический комплекс. Данное мероприятие направлено на раннее выявление онкопатологии молочной железы», – рассказал главврач лечебного учреждения Роман Мурашко.

Чтобы попасть на прием к врачам, потребуется предварительная запись в регистратуре районной поликлиники. Проект «Кубань против рака» реализуется в Краснодарском крае уже 12 лет. Каждую неделю специалисты краевого клинического онкодиспансера для диагностики населения выезжают в отдаленные районы края.