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НовостиПроисшествия17 августа 2023 15:33

Житель Майкопа предстанет перед судом за нападение на полицейского

В Майкопе перед судом предстанет местный житель за применение насилия в отношении представителя власти
Евгения ХАЛИКОВА
На буйного мужчину в полицию пожаловались его соседи.

На буйного мужчину в полицию пожаловались его соседи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее местного жителя обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. В июле 2023 года жители многоквартирного дома в республиканском центре обратились в полицию с жалобой на буйного соседа. Пьяный мужчина нарушал общественный порядок.

«Желая воспрепятствовать законным действиям представителей власти, ранее судимый обвиняемый применил насилие в отношении одного из полицейских», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

В отношении 53-летнего дебошира было заведено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.