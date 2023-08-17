Евгений Филиппов перечислил живущие в фонтанах Кубани опасные вирусы и бактерии

Горожане часто путают фонтаны с бассейнами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов рассказал какими последствиями грозит жителям региона купание в фонтанах. Для таких малых архитектурных форм используется техническая, то есть не очищенная вода. Поэтому даже просто помыть в ней руки чревато для здоровья не только детей, но и взрослых.

«В первую очередь стоит понимать, что вода в фонтанах не очищена, а значит в ней немало вредных вирусов и бактерий. Самые распространенные — это шигеллы, норовирус, аденовирус, различные энтеровирусы, то есть вирусы и бактерии, способные вызвать острые кишечные инфекции», - уточнил Евгений Филиппов.

Вирусы и бактерии попадают в организм через носоглотку или руки. Например, в ситуации, когда взрослый или ребенок сполоснул ладони в фонтане, а потом перекусил. Как правило, после заражения человек испытывает симптомы отравления: тошноту и слабость. В тяжелых случаях больного приходится госпитализировать.