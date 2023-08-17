В Анапе завершился капитальный ремонт школы №9

В поселке Виноградном отремонтировали школу. Фото: пресс-службы администрации Анапы.

В поселке Виноградном Анапы завершен капитальный ремонт школы №9. Учебного учреждение обновили практически полностью: заменена кровля, приведен в порядок фасад, также для учеников и учителей закуплено новое оборудование.

«Мы благодарны губернатору региона Вениамину Кондратьеву за то, что сразу три анапские школы попали в программу капремонта. Также хочу отметить большой труд подрядчика, вклад всего педколлектива и, конечно, руководителя», – отметил мэр курорта Василий Швец.

Здание школы, в котором долгое время находились заброшенные мастерские, отдали под блок начальной школы. Здесь будут обучаться 125 детей. К обновленному корпусу проложили асфальтовую дорогу, перед входом постелили плиточное покрытие. В учебных кабинетах уже все готово ко Дню знаний.