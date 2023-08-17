В Динском районе раньше срока выполнили годовой план по капремонту домов

Сейчас в муниципалитете уже готовятся к капремонту 2024 года. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Динском районе досрочно завершили капитальный ремонт многоквартирных домов по плану 2023 года. В муниципалитете отремонтировали девять многоэтажек. Три их них расположены в райцентре, остальные в станицах Новотиторовской и Васюринской, а также в поселках Южный и Агроном.

«Краткосрочный план этого года полностью закрыт в 16 муниципалитетах. В том числе в Брюховецком, Успенском, Белоглинском, Динском районах и Горячем Ключе. Так, в Динском выполнили 11 видов работ: отремонтировали пять крыш, обновили четыре фасада и две системы электроснабжения», – рассказал вице-губернатор края Андрей Прошунин.

Всего до конца 2023 года предстоит капитально отремонтировать 1066 многоквартирных домов. В 736 из них работы уже завершены, а в 262 еще продолжаются.