На Кубани до конца 2024 года откроют 20 центров для добровольцев

Губернатор обсудил развитие волонтерского движения. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае сейчас действуют 17 центров добровольцев, члены которых играют важную роль в общественной жизни региона. Волонтеры одними из первых приходят на помощь во время стихийных бедствий. Развитие волонтерского движения в крае обсудил губернатор Вениамин Кондратьев с участниками форума «Регион 93».

«В Краснодарском крае сложилась одна из сильнейших в стране команд волонтеров – всего почти 140 тысяч человек. Всех их объединяет желание помогать и быть полезными. Со своей стороны, мы создаем комфортные условия – площадки, где добровольцы могут собираться вместе и обмениваться опытом. До конца 2024 года на Кубани появится еще не менее 20 таких центров», - рассказал Вениамин Кондратьев.

В 2023 году около 1000 добровольцев присоединятся к организации Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие пройдет будущем году в Сириусе с 1 по 7 марта.