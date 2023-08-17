В Новороссийске из-за многочисленных аварий без света остались 7 тысяч человек

В Новороссийске нет света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 7 тысяч жителей Новороссийска 17 августа остались без электроснабжения. Причинами стали многочисленные аварии на различных участках электрических сетей.

«По данному факту прокуратурой города Новороссийска организованы проверочные мероприятия, по итогам которых, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Массовое отключение электроэнергии произошла в многоквартирных жилых домах и объектах соцсферы в Центральном и Южном районах города. Были обессточены улицы Анапское шоссе, Черняховского, Энгельса, Котанова, Пархоменко, Видова, Мурата Ахеджака, проспект Ленина и другие.