Жителей Адыгеи подозревают в торговле сильнодействующим препаратом «Лирика»

Наркоторговцы могут провести за решеткой до пяти лет жизни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицией Адыгеи заведено уголовное дело по факту покушения на сбыт сильнодействующих веществ группой лиц. Как сообщили в ГУ МВД России по республике, в наркоторговле подозревают 41-летнюю женщину и 45-летнего мужчину, проживавших на территории Гиагинского района. При осмотре их домовладения, полицейские обнаружили пластиковую банку с неизвестным веществом в капсулах, красно-белого цвета.

«Изучив данные находки, эксперты-криминалисты МВД пришли к заключению, что изъятым оказалось сильнодействующее вещество прегабалин («лирика»), общей массой около 5 граммов. Установлено, что данное средство подозреваемые собирались сбывать через сеть Интернет, посредством осуществления тайниковых закладок», - уточнили в пресс-службе ведомства.

По данному факту следствием было заведено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемые могут лишиться свободы сроком на пять лет лишения свободы.

«Лирика» - рецептурный препарат, за незаконный оборот которого грозит уголовное преследование. Лекарство назначают при противоэпилептической терапии. Побочные эффекты даже при незначительной передозировке данного средства действительно имеют сходные черты с наркотическим опьянением. У людей, принимающих прегабалин без назначения врача, могут развиться тяжелые патологии.