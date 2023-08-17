В Сочи расцвела экзотическая голубая пальма

Голубая пальма. Фото: t.me/npsochi_official

В Дендрарии Сочи расцвела необычная пальма Эритея. Экзотическое дерево отличается от других пальм свисающими соцветиями, которые могут достигать в длину до пяти метров.

«Сейчас в нашем дендропарке цветет Эритея вооруженная, еще ее называют Голубая пальма, или, Мексиканская пальма. Ее название происходит от серебристо-голубого налета на красивых листьях. На длинных черешках дерева находятся угрожающие шипы», - рассказали в пресс-службе нацпарка Сочи.

Родиной экзотического растения считается Аризона и Калифорния. В нацпарке Сочи растут три голубых пальмы. Одной из которых исполнилось 123 года. Сейчас это десятиметровое дерево считается старейшей представительницей своего вида в России.