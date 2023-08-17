Мэр Краснодара встретился с семьями участников спецоперации

Семья мобилизованных краснодарцев оказывают помощь власти города. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Мэр Краснодара встретился с семьями участников специальной операции. Евгений Наумов выслушал вопросы от людей и вместе с прокурором города Александром Лихониным наметили наикратчайшие пути их решения.

«Мы со своей стороны делаем всё, что в наших полномочиях, и даже больше. За каждой семьёй закреплён куратор. Проделана уже большая работа, мы детально проверим ещё раз синхронизацию. Продолжим работать в единой связке, подключаться в ручном режиме для помощи семьям наших героев», — сообщил Евгений Наумов.

Вопросы, с которыми пришли люди пришли на прием касались юридической и бытовой помощи. Например, прозвучали просьбы о газификации домовладения или же благоустройства придомовой территории.

С 1 июня в краевом центре работает Фонд «Защитники Отечества». Основная задача организации - сопровождение ветеранов спецоперации и членов их семей. За счет фонда уже удалось оказать помощь 235 семьям краснодарцев, находящихся сейчас в зоне СВО.