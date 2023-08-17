Из Сочи в Ереван будет летать больше самолетов

Фото: пресс-службы международного аэропорта Сочи.

Авиакомпания «Россия» с 17 августа увеличила частоту полетов из Сочи в Ереван, сообщает пресс-служба международного аэропорта Сочи. К ежедневным полетам добавили дополнительных три рейса в неделю. Таким образом по этому направлению каждую неделю будут выполнять до 10 рейсов.

«Это связано с высоким спросом на полеты. Новые рейсы авиакомпании по маршруту Сочи – Ереван– Сочи планируются по вторникам, четвергам и субботам», - уточнили сотрудники воздушной гавани черноморского курорта.

Направление обслуживает Суперджет 100, рассчитанный на 87 пассажиров. Билеты на рейсы доступны как в эконом, так и в бизнес-классе.