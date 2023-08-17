Узнали, где будут отключения света в Сочи 18 августа 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи в связи с планово-предупредительным ремонтом возможно ограничение подачи электроэнергии. Без благ цивилизации с 7:00 до 20:00 останутся жители улицу Чайная, Табачная, Веринская, Мостовая, Подольская, Владимировская, Гранатовая, Выселковская, Афонская, Заря, Дагестанская, Терновая, Мзымтинская, Куликовская, Пермская, проезд Яблочный, Авиационная и Демократическая.

«Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение», - уточнили в филиале «Россети Кубань».

Также будут обесточены объекты на улицах Старонасыпная, Звездная, Гвоздик, Новороссийское шоссе, Бытха, Краевско-Греческая, Учительская, Грибоедова, Серафимовича, Пионерская, Джигитская, Рахманинова, Пирогова, Бамбуковая, Кубанская 6, Санаторная.

Не обойдут отключения и улицы Космическая, Надежная, Алычевый сад, Передовиков, Енисейская, Моторная, Декабристов, Пейзажная, Мартовская, Бризовая, Возрождения и Таганрогская.

Кроме того, не будет света на улицах Туманяна, Прозрачная, Липовая, Львовская, Бризовая, Мартовская, Пейзажная, Золотая, а также на переулках Тепличный, Западный и садовом товариществе «Сутугинское».