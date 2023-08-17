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НовостиПолитика17 августа 2023 20:14

В Краснодаре 9 и 10 сентября пройдут довыборы в Гордуму

В Краснодаре будут открыты 65 участковых избирательных комиссий.
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре пройдут довыборы в городскую Думу.

В Краснодаре пройдут довыборы в городскую Думу.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Краснодаре 9 и10 сентября пройдут довыборы в Гордуму краевого центра. На территории столицы региона с 08:00 и до 20:00 будут работать 65 участковых избирательных комиссий. Выбрать своего представителя жители города будут по шести одномандатным избирательным округам.

«Все важные решения в жизни города мы принимаем совместно с депутатами. Ведь они представляют интересы горожан, неравнодушны к развитию вверенной территории и краевой столицы в целом. Поэтому прошу жителей проявить активность, ознакомиться с кандидатами и сделать свой выбор», - прокомментировал мэр краевого центра Евгений Наумов.

В городской Думе Краснодара свободно шесть мест. После оглашения результатов волеизъявления горожан народным избранников станет 52 - 13 по партийным спискам и 39 по одномандатным округам.