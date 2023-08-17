Глава Краснодара поручил ускорить темпы строительства школы на улице Байбакова

Общеобразовательное учреждение планируют сдать в четвертом квартале. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Мэр Краснодара Евгений Наумов и прокурор краевого центра Александр Лихонин посетили стройплощадку школы в Московском микрорайоне. Темпы строительства соцобъекта разочаровали проверяющих. Подрядчик до сих пор не завершил благоустройство. Также не закончены работы по монтажу инженерных сетей.

«Здесь должны работать около 140 человек, но мы их не увидели. Толковых объяснений, почему подрядчик топчется на одном месте, отставая от графика, — не получили. Объект — на личном контроле и у меня, и у прокурора города. Мы не допустим срыва сроков завершения строительства», - прокомментировал Евгений Наумов.

Евгений Наумов рекомендовал подрядчику увеличить темпы строительства. Школа - основной социальный объект, где не допустимы отставания по срокам строительства. Общеобразовательное учреждение должны ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.